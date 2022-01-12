РИАМО - 12 янв. Журналист Маргарита Симоньян сообщила, что новость о смерти ее коллеги Михаила Зеленского стала для нее большой неожиданностью, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Миша Зеленский. Как рано-то, нет слов. Царство небесное», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Журналисту Михаилу Зеленскому было 46 лет. Он умер в Доминикане, где отдыхал. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

Зеленский был участником многих ТВ-проектов. Работал также на канале «Россия-1», где был ведущим программ «Вести-Москва» и «Прямой эфир». В последнее время занимался передачами на телеканале «Культура».