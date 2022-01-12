РИАМО - 12 янв. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником и поблагодарил их за компетентность.

«Поздравляю работников и ветеранов с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры. Сегодня отмечается 300 лет со дня образования ведомства, которое является надежной опорой и защитой нашей страны и ее граждан», – написал Брынцалов на своей странице в Instagram.

Спикер регионального парламента поблагодарил сотрудников прокуратуры за высокий профессионализм и компетентность. А также за решение самых непростых задач на благо развития государства, укрепления законов страны.

«Желаю успехов, благополучия и крепкого здоровья!» – добавил Брынцалов.

Профессиональный праздник работников прокуратуры отмечают в России 12 января с 1996 года. Праздник был утвержден указом президента 29 декабря 1995 года.