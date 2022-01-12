РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 янв. В Домодедове до конца 2022 года немецкая компания Karcher планирует запустить первое в России производство техники для уборки и очистки, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«В прошлом году девелопер Radius Group начал строительство производственного объекта в индустриальном парке «Южные врата» для немецкого производителя уборочной техники Karcher. Завод мощностью 1,5 млн единиц техники в год планируется запустить в конце 2022 года. Выпуск первых российских моделей техники Karcher также запланирован на конец этого года. На предприятии будет создано более 350 рабочих мест», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Завод оснастят современным оборудованием, он будет отвечать высоким стандартам безопасности, экологичности и энергоэффективности. На объекте появятся инструментальные зоны, сборочные линии, офисные помещения, шоурум для демонстрации и тестирования оборудования, а также зона стеллажного хранения.

«У нас были очень строгие требования при выборе площадки – помимо удобного расположения и достаточной площади, она должна была отвечать самым современным требованиям к функциональности и техническому оснащению. Мы также принимали во внимание критерии комфорта и безопасности персонала и обеспечение минимального воздействия на окружающую среду. Впереди много работы, но в ее основу заложен надежный фундамент», – сказал региональный президент компании Karcher и генеральный директор «Керхер» в России Алексей Алексеев.

Он подчеркнул, что запуск российского производства техники Karcher очень важен для оптимизации бизнес-процессов, так как позволит компании еще более оперативно удовлетворять запросы клиентов.

Компания Karcher – крупнейший в мире производитель техники для уборки и очистки. На сегодняшний день предприятие насчитывает 127 дочерних компаний в 72 странах мира, в которых занято более 13,5 тыс. сотрудников.