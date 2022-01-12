РИАМО - 12 янв. Минувшая ночь в столице стала самой морозной в текущем январе. В течение дня также будет холодно, температура составит минус 12 – минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Среднесуточная температура воздуха в среду будет ниже нормы на 3-4 градуса. Однако температура не будет рекордно низкой.

Самая холодная ночь для 12 января в Москве была зафиксирована в 1908 году, тогда ударили морозы до минус 33,4 градуса. Самым теплым 12 января было в 2007 году, тогда температура не опускалась ниже плюс 4,9 градуса.

Самые обильные осадки для 12 января были зафиксированы в 1992 году, тогда за сутки выпало 11,5 мм осадков.

В 2021 году утром 12 января температура опустилась до минус 11,2 градуса, днем было минус 9 градусов, прошел небольшой снег. Высота сугробов составляла 21 см.