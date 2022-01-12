РИАМО - 12 янв. Популярный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в шоке от вестей о смерти его друга и коллеги Михаила Зеленского, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Господи, Миша Зеленский умер… Больше 20-ти лет вместе работали, дружили… Боже мой, горе… Парню всего 46 было…» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Телеведущий канала «Россия – Культура» Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет во время отдыха в Доминиканской Республике. Точная причина смерти журналиста еще выясняется.

За свою карьеру журналист успел поработать на телеканале «Россия-1», вел программу «Вести-Москва» и ток-шоу «Прямой эфир».