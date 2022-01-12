РИАМО - 12 янв. Возле столичного вокзала Восточный завершили работы по благоустройству. Там обустроили новые пешеходные маршруты от автобусных остановок и жилых домов к транспортному объекту, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время работы по благоустройству возле вокзала Восточный завершены, для пассажиров организованы комфортные подходы и подъезды к транспортному объекту», — сказал Бирюков.

Он добавил, что была построена новая подъездная дорога длиной 700 м от Амурской улицы до вокзала. Благодаря тому, что ширина проезжей части составляет 7 м, там можно запустить маршруты общественного транспорта.

Линии электроснабжения в ходе благоустройства убрали под землю, отремонтировали и провели работы по устройству дорожного покрытия, проложили ливневую канализацию, обустроили комфортные тротуары. Под эстакадой Северо-Восточной хорды появилась большая парковка с охраной и видеонаблюдением. Весной там появится велобокс для хранения велосипедов.

В районе Восточного вокзала установили 26 новых фонарей с энергосберегающими светильниками.