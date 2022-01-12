РИАМО - 12 янв. Жилой дом загорелся вечером 11 января в подмосковном Ступине. Пострадали два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел на улице Куйбышева, 9. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 21:41.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на 14-м этаже второго подъезда. Площадь пожара – 8 кв.м.

В результате пожара пострадали 2 человека. В тушении были задействовано 13 человек и 4 единицы техники.