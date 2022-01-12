РИАМО - 12 янв. Сотрудники полиции задержали в Воскресенске мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин интимных товаров. Грабителем оказался 38-летний уроженец Оренбурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник зашел в магазин на улице Менделеева и потребовал у продавца отдать имевшиеся в кассе деньги. Кроме того, он начал угрожать сотруднице магазина ножом.

Хотя женщина попыталась оказать ему сопротивление и попросила покинуть торговую точку, подозреваемый смог похитить все деньги из кассы и скрыться с места преступления.

Полицейские установили личность подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый 38-летний уроженец Оренбурга. Правоохранители задержали мужчину и изъяли шапку, маску и перочинный нож, которыми воспользовался грабитель при совершении преступления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под стражей.