РИАМО - 12 янв. На складе на Волгоградском проспекте в столице произошел пожар, никто не пострадал, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Возгорание случилось в 02:15 в среду по адресу: Волгоградский проспект, д. 25А. Площадь пожара составила 40 кв. м.

На место происшествия прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе силы московского Пожарно-спасательного центра.

Пожар потушили в 02:54. В результате возгорания никто не пострадал.