РИАМО - 12 янв. На складе на Волгоградском проспекте в столице произошел пожар, никто не пострадал, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Возгорание случилось в 02:15 в среду по адресу: Волгоградский проспект, д. 25А. Площадь пожара составила 40 кв. м.
На место происшествия прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе силы московского Пожарно-спасательного центра.
Пожар потушили в 02:54. В результате возгорания никто не пострадал.
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