РИАМО - 12 янв. Человек без гражданства в Москве впервые получил «паспорт негражданина». Мужчина в течение двух лет находился в столичном центре временного содержания иностранных граждан, сообщает РИА Новости.

Временное удостоверение личности было выдано 53-летнему Якубджану Хакимджанову. Как отметила член столичной Общественной наблюдательной комиссии и совета по правам человека Ева Меркачева, из-за отсутствия гражданства мужчину никуда не могли депортировать. Поэтому свыше двух лет он провел в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве.

Хакимджанов заявил, что родился в Душанбе, а в возрасте пяти лет вместе с семьей переехал в Астрахань. В школу он не ходил. Читать и писать он научился в СИЗО «Бутырка». Сотрудники центра содержания подарили ему телефон, чтобы он мог связаться с родственниками и знакомыми, которые бы его приютили.

Последний раз мужчину задержали не за преступление, а потому, что правоохранители не смогли идентифицировать его личность. В этот момент выяснилось, что у Хакимджанова нет гражданства ни одной страны. Сам мужчина попросил помочь ему с поиском работы.

Закон о предоставлении временных удостоверений личности подписал президент России Владимир Путин в феврале 2021 года. Документ выдается на 10 лет и позволяет работать без оформления разрешений.