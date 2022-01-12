РИАМО - 12 янв. Известный российский телеведущий Михаил Зеленский мог скончаться из-за инсульта, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительной информации, Зеленскому стало плохо во время отдыха в Доминикане. Журналист был в тяжелом состоянии доставлен в больницу, но медики не смогли помочь ему.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Позднее вместе семьей он переехал в Хабаровск, но потом вернулся в Москву. Он вел выпуски новостей на телеканале «Россия», программу «Вести-Москва». Затем Зеленский работал на телеканале «Россия 24».

В последние годы Зеленский работал на телеканале «Россия-Культура». Он вел программы «Билет в Большой», «Новости культуры».

Кроме того, журналист преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».