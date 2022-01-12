РИАМО - 12 янв. На внешней стороне 80 км МКАД произошло ДТП. Инцидент случился, когда сотрудник ДПС оформлял другую случившуюся там дорожную аварию, в результате пострадали 2 человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Ранее там произошло ДТП с участием «КамАЗа» и «ГАЗели». В машину ГИБДД, которая прикрывала место аварии, врезался грузовик Volvo. После этого патрульный автомобиль и «ГАЗель» загорелись.

Пострадали сотрудник столичной Госавтоинспекции и водитель «ГАЗели». По предварительной информации, у них нетяжелые травмы.

По факту ДТП проводится проверка.