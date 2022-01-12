РИАМО - 12 янв. Самыми популярными покупками перед Новым годом у жителей столицы стали детские товары, электроника, парфюмерия и ювелирные изделия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
За последние 5 дней ушедшего года оборот ювелирных магазинов составил 4,7 миллиарда рублей, что в 2,3 раза превысило показатель последней недели ноября. В последние 3 дня декабря оборот превысил 1 млрд рублей в день.
«Традиционно для подарков на Новый год жители и гости столицы выбирают бытовую электронику и гаджеты, видео- и аудиотехнику. В частности, спрос на электротовары для дома в конце года вырос более чем на 35%, выручка профильных магазинов с 27 по 31 декабря превысила 1,3 млрд рублей», — подчеркнул министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
Он отметил, что локальный пик продаж пришелся на 29 декабря, когда объем продаж достиг 327 млн рублей. Это самый высокий показатель с 1 сентября.
За последние 5 дней декабря 2021 года оборот магазинов, торгующих электроникой, был на 80,3% больше, чем в конце ноября. Таким образом, он составил 14,9 млрд рублей.
Пуртов добавил, что 29 декабря был рекорд по продаже компьютеров. В этот день было реализовано техники на 701,7 млн рублей. 30 декабря мобильных телефонов продали на 816 млн рублей, также москвичи купили аудио- и видеотехники на 2,1 млрд рублей.
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