РИАМО - 12 янв. Самыми популярными покупками перед Новым годом у жителей столицы стали детские товары, электроника, парфюмерия и ювелирные изделия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый год — это, прежде всего, детский праздник, поэтому вполне ожидаемо, что лидерами по приросту продаж оказались игры и игрушки. За последние 5 дней 2021 года, с 27 по 31 декабря, среднесуточная выручка магазинов с такими товарами составила 433,7 млн рублей, увеличившись в 4 раза по сравнению с последней полной рабочей неделей предыдущего месяца — с 22 по 26 ноября. Рекорд по обороту зафиксирован 30 декабря — 118 млн рублей», — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За последние 5 дней ушедшего года оборот ювелирных магазинов составил 4,7 миллиарда рублей, что в 2,3 раза превысило показатель последней недели ноября. В последние 3 дня декабря оборот превысил 1 млрд рублей в день.

«Традиционно для подарков на Новый год жители и гости столицы выбирают бытовую электронику и гаджеты, видео- и аудиотехнику. В частности, спрос на электротовары для дома в конце года вырос более чем на 35%, выручка профильных магазинов с 27 по 31 декабря превысила 1,3 млрд рублей», — подчеркнул министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Он отметил, что локальный пик продаж пришелся на 29 декабря, когда объем продаж достиг 327 млн рублей. Это самый высокий показатель с 1 сентября.

За последние 5 дней декабря 2021 года оборот магазинов, торгующих электроникой, был на 80,3% больше, чем в конце ноября. Таким образом, он составил 14,9 млрд рублей.

Пуртов добавил, что 29 декабря был рекорд по продаже компьютеров. В этот день было реализовано техники на 701,7 млн рублей. 30 декабря мобильных телефонов продали на 816 млн рублей, также москвичи купили аудио- и видеотехники на 2,1 млрд рублей. ​