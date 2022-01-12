РИАМО - 12 янв. Центры госуслуг столицы теперь предоставляют все услуги ЗАГСов независимо от места регистрации и проживания обратившегося, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи получили возможность обратиться за большинством услуг ЗАГСов в центрах госуслуг «Мои документы» в 2021 году.

«Жителям удобно обращаться в офисы «Мои документы», которые есть в каждом районе города и работают по комфортному для мегаполиса графику. Теперь все эти услуги можно получить вне зависимости от места жительства или регистрации акта гражданского состояния», – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что если гражданин желает подать заявление о внесении исправлений в свидетельство о заключении брака и получить новое или расторгнуть его, то теперь это возможно сделать в любом удобном центре госуслуг. Ранее это было возможно только по месту жительства или по месту заключения брака.

Также в любом удобном центре госуслуг можно зарегистрировать ребенка, получить повторные справки и свидетельства.