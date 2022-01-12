РИАМО - 12 янв. За 2021 год пользователи благотворительного сервиса на портале mos.ru перевели на нужды благотворительных организаций более 13,5 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2021 году мы обновили интерфейс сервиса и внедрили новые функции, которые сделали его еще более удобным и востребованным. Например, в сервисе появилась шкала прогресса, которая показывает, сколько средств осталось собрать фонду до достижения поставленной цели, и возможность настроить автоплатеж», – рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Пожертвовать средства теперь стало возможным без авторизации на портале mos.ru. Козлов отметил, что это поможет привлечь к теме благотворительности еще больше москвичей. Так, если в начале 2021 года пользователи жертвовали благотворительным организациям около 400 тыс. рублей в месяц, то к концу года сумма платежей в месяц превысила 4,7 млн рублей.

Также увеличилось и количество пользователей, в 2021 году их количество превысило 19,5 тыс. человек. Сервис стал доступен в мобильном приложении портала mos.ru «Моя Москва». Он находится в разделе «Мои платежи».