РИАМО – 12 янв. Во время перепадов атмосферного давления метеочувствительным людям стоит периодически измерять свое артериальное давление, чтобы вовремя принять меры. Кроме того, стоит ограничить потребление соли, сообщил РИАМО врач-терапевт Андрей Звонков.

Ранее москвичей предупредили о резких перепадах атмосферного давления на текущей неделе. К 14 января давление резко снизится до рекордного значения.

По словам Звонкова, в такие дни метеочувствительным людям следует внимательно следить за своим самочувствием. Нужно периодически измерять свое давление тонометром, а также строго соблюдать дозировку и количество приемов прописанных лечащим врачом препаратов. Кроме того, есть ряд рекомендаций, которые помогут подготовиться к перепадам атмосферного давления.

«Согласно природе и механизму регуляции артериального давления в основе лечения гипертонической болезни и избыточного давления лежат мочегонные препараты», — рассказал Звонков.

Он добавил, что другие поддерживающие и успокаивающие препараты, которые блокируют некоторые рецепторы и расширяют сосуды, не приветствуются в таких случаях. Дело в том, что, по современным стандартам, давление должно изменяться плавно.

Также можно пить брусничный или ромашковый чай. Врач также советует пересмотреть свой рацион – это тоже одна из мер профилактики.

«Нужно ограничить потребление соли, особенно солений. Все магазинные продукты, которые мы едим, это и колбаса, сосиски, селедка, пельмени, содержат соль и натрий. Самый главный враг гипертоника – натрий, а во всех приправах содержится глюконат натрия и поваренная соль. Это все усиливает артериальное давление и способствует задерживанию воды в организме, соответственно — повышению артериального давления», — объяснил Звонков.

При плохом самочувствии, связанным с давлением, можно получить консультацию у диспетчерской службы скорой медицинской помощи. Дежурный врач со слов пациента оценит его состояние, даст рекомендации. В случае необходимости пациенту вызовут скорую помощь.