РИАМО - 12 янв. За 2021 год в столице было выпущено более 1,3 млн карт москвича. Карту могут получить школьники, студенты, ветераны, пенсионеры, молодые матери, члены многодетных семей и другие льготники, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В 2021 году от горожан поступило более 1,3 млн заявлений на выпуск карты, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. При этом почти на 30% выросло число заявлений, направленных через mos.ru. Сейчас такая возможность доступна школьникам и студентам, но в перспективе появится и у других льготных категорий горожан. Также в 2022 году планируется старт выпуска виртуальных карт москвича», — отметил генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Всего владельцами карт москвича в столице являются более 5 млн человек.

С помощью карты москвичи могут получать льготы на проезд в транспорте, оплачивать коммунальные платежи без комиссии и записываться к врачу. Среди владельцев карт больше всего лиц старше 55 лет, им принадлежит около 2,8 млн экземпляров. ​