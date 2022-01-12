РИАМО - 12 янв. Вечером в среду на дорогах Москвы ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных. Причинами заторов могут стать гололедица и проведение ремонтно-строительных работ, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

В течение дня автомобилисты столкнутся с затруднениями в центре столицы, на Третьем транспортном кольце и МКАД. В частности, будет замедлено движение на проспекте Мира, Рижской и Лужнецкой эстакадах, а также на Волгоградском проспекте.

Москвичам и гостям столицы рекомендуют пользоваться метро при перемещении по центру города.

На вылетных магистралях и там, где есть выделенные полосы, наиболее быстрым способом добраться до пункта назначения станут наземный городской транспорт и такси.