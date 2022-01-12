РИАМО - 12 янв. Мошенники придумали новый способ обмана граждан. Злоумышленники начали использовать при звонках своим жертвам голосовых роботов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Преступники используют голосового помощника, с помощью которого сообщают гражданам о якобы совершенных подозрительных операциях на их счетах. Если те говорят, что не проводили никаких транзакций, мошенники соединяют их с ненастоящим сотрудником службы безопасности банка.

Как отметили в МВД России, если гражданин отказывается отвечать, его соединяют с подложной службой безопасности банка. Так киберпреступники пытаются получить персональные данные абонентов.

Правоохранители напомнили, что сотрудники банков не звонят клиентам, а сотрудники полиции не просят подтвердить проведение операций на банковских счетах.

В случае подозрений о произошедшем обмане следует незамедлительно сообщать в полицию.