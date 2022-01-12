РИАМО - 12 янв. В Подмосковье и столице до 23 часов 13 января продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областей.

12 января в Подмосковье и столице местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов.

13 января будет облачно, ночью местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Ночью будет минус 19 – минус 17 градусов, днем — минус 7 – минус 5 градусов.