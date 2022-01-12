РИАМО - 12 янв. В Доминикане скончался известный российский телеведущий Михаил Зеленский, сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — написал Ефимович в Facebook.

Ранее журналист вел программы новостей на телеканалах «Россия-1», «ТВ Центр», и «Россия 24», работал ведущим ток-шоу «Прямой эфир». На телеканале «Россия-Культура» он вел программы «Билет в Большой», «Новости культуры».

Посольство России в Доминиканской Республике, где проводил отдых журналист, подтвердило сообщение о смерти Зеленского.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Позднее вместе семьей он переехал в Хабаровск, где поступил в Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физической культуры. Учебу он совмещал с работой диджеем на радиостанции.

В 1996 году Зеленский вернулся в Москву и поступил на курсы телерадиоведущих. Три года спустя он начал вести дневные выпуски новостей на телеканале «Россия», а в 2001 году стал ведущим программы «Вести-Москва». Позднее он перешел на телеканал «Россия 24».

В течение последних лет журналист работал на телеканале «Россия-Культура», а также обучал студентов Высшей школы телевидения «Останкино».