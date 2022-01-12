РИАМО - 12 янв. В среду в Подмосковье и столице местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, максимальная температура воздуха в Москве составит минус 10-12 градусов, по области - минус 10-15 градусов, что будет соответствовать климату. Скорость северного ветра не будет превышать 5-10 метров в секунду.

Повышенное атмосферное давление будет формироваться под влиянием циклонического вихря, центр которого расположится в районе Черного моря.

Низкая температура в сочетании с высоким атмосферным давлением может стать причиной развития метеопатической реакции. В опасности находятся люди с вегетососудистой дистонией, частыми приступами мигрени, нарушением сердечного ритма, стенокардией, атеросклерозом сосудов головного мозга, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и ожирением. ​