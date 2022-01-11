РИАМО - 11 янв. Пожарные полностью потушили возгорание, возникшее в пансионате для пожилых в подмосковном Пушкине, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее во вторник на улице Школьная загорелся дом престарелых. На момент прибытия первой бригады пожарных огонь пылал на всей площади кровли. Для борьбы с возгоранием был организован штаб пожаротушения, бороться с огнем начали на 2 участках.

В 18:20 пожарным удалось локализовать пожар на площади 450 кв. м. Открытое горение в строении ликвидировали к 18:42. Ликвидация последствий пожара – в 21:34. К тушению пожара привлекли 49 единиц техники и 149 человек. Отмечается, что пострадавших в пожаре нет.

Пушкинская городская прокуратура проводит проверку по факту возгорания.

Ранее в областном Минздраве сообщили, что для временного размещения и проведения медосмотра в больницу было эвакуировано 46 постояльцев и 11 сотрудников учреждения.