РИАМО - 11 янв. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на регулируемом переезде около ж/д станции Бекасово-Сортировочное, сообщается на сайте Московской железной дороги.

ДТП случилось при исправно действующей сигнализации на переезде. Причиной аварии стало нарушения правил дорожного движения со стороны водителя легковой машины.

Предварительно, в результате аварии пострадавших нет.

В 20:41 движение поездов возобновилось. На 20 минут был задержан пригородный поезд №6278 Кресты-Калуга.