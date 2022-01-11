РИАМО - 11 янв. Американские специалисты из организации EcoHealth Alliance исследовали коронавирусы в ряде лабораторий перед началом пандемии, сообщает Lenta.ru.

Согласно данным портала OpIndia, соответствующую информацию получила организация Project Veritas.

Неправительственная организация EcoHealth Alliance обратилась к Управлению перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) в марте 2018 года с просьбой профинансировать научные исследования коронавирусов, которые переносят летучие мыши.

Как выяснилось, американское управление Минобороны отклонило запрос, назвав подобные исследования «слишком опасными». При этом Национальный институт аллергических и инфекционных болезней США (NIAID), который возглавляет доктор Энтони Фаучи, одобрил данные работы. Ученые начали исследования коронавирусов, в том числе и в лаборатории в Ухане.

Примечательно, что ранее Фаучи под присягой заявлял Конгрессу США, что его ведомство никогда подобными исследованиями не занималось. В Project Veritas считают, что американские специалисты могут быть причастны к созданию SARS-CoV-2 и началу пандемии.

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