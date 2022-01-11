РИАМО - 11 янв. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в котором граждане РФ назвали самые престижные профессии, сообщает kp.ru.

Согласно данным опроса, самыми престижными профессиями в стране считают работников медицинской сферы, работников образования и специалистов в области компьютерных и IT-технологий. Наиболее престижными назвали их соответственно 31%, 19% и 16% опрошенных. Также высокий рейтинг получили профессии юриста, военнослужащего и политика.

Престижными профессии медработников считают люди всех возрастов. А люди молодого возраста (от 18-24 лет) считают престижными профессии юристов, представителей IT-сферы, педагогов и так далее.

Россияне в возрасте от 25 до 34 лет считают престижными работников, занятых в сферах информационных технологиях, педагогики, юриспруденции, военной службе и так далее.

Более зрелые граждане – 45-59-лет – считают престижным работать в сфере образования, IT-индустрии, юриспруденции, на госслужбе и в строительстве. Пенсионеры старше 60 лет уверены, что престижными являются профессии IT, юристов и строителей.

За последние 15 лет вырос престиж работы в медицине, сфере образования, информационных технологий, военной службы, инженерной сфере, строительстве и сельском хозяйстве.