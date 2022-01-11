РИАМО - 11 янв. Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Айза Анохина призналась, что ее экс-супруг не желал рождения их общего сына Сэма, сообщает Газета.ru.

«Алеша никогда не хотел Сэма. Даже когда он родился. Да, я больше не звоню и не уговариваю его общаться с ребенком, оставив это на их волю», — сказала женщина в Stories в Instagram.

Айза также подчеркнула, что не выступает противником встреч между сыном и отцом.

По ее словам, рэпер постоянно занят, хотя их встрече не мешает ничего, кроме трезвости музыканта и желания увидеться.