РИАМО - 11 янв. Бронзовый призер Олимпиады 1980 года по плаванию Владимир Долгов скончался на 62-м году жизни, сообщает Газета.ru.

О смерти спортсмена сообщили во Всероссийской федерации плавания. Долгов тяжело болел последние годы.

Долгов был воспитанником харьковской школы плавания «Динамо». В сборной СССР тренировался у заслуженных тренеров Александра и Нины Кожух.

Спортсмен является бронзовый призером Олимпийских игр-1980 на дистанции 100 м на спине. Также он становился чемпионом Советского Союза в 1979 году, 1982-м и 1983-м на различных дистанциях.

Он также был кавалером ордена Дружбы народов.