РИАМО - 12 янв. Специалисты привели в порядок архитектурно-художественную подсветку на Большом Каменном мосту в Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства города Петр Бирюков.

По словам заммэра, все светодиодные элементы очистили от грязи спецсоставом. А еще рабочие убрали перегоревшие лампочки и восстановили утраченные.

Подсветка моста состоит из 1276 световых элементов. Она появилась в 2014 году. При этом 912 светильников – декоративные, 268 подсвечивают металлическую конструкцию моста, 80 – освещают проезжую часть на Софийской и Кремлевской набережных, 16 – освещают гранитные пьедесталы.

«Была разработана специальная концепция организации освещения сооружения, главной задачей которой было подчеркнуть его красоту и архитектурные особенности», – отметил Бирюков.

Он уточнил, что теперь, когда на Большом каменном мосту загорается подсветка, объект превращается в самоцвет. Он переливается золотым и кварцевым свечением.

Масштабный ремонт на объекте провели в рекордный срок – год. Была проведена большая работа – обновили основные конструкции, а также привели в порядок гранитную облицовку.

«При этом мост продолжал функционировать и ни на одном этапе работ полностью не закрывался», – напомнил заммэра.

Большой Каменный мост — один из мостов через Москву-реку. Соединяет Боровицкую площадь, улицы Моховую и Знаменку вблизи Боровицкой башни Кремля с улицей Большая Полянка на Болотном острове, пересекающей Водоотводный канал по Малому Каменному мосту.