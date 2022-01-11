РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 янв. В Домодедове за новогодние выходные прививку от коронавируса сделали порядка 800 человек, сообщается в группе Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

Более 70 человек сделали прививки первым либо вторым компонентом «Спутник V» в городском парке «Елочки». Мобильный пункт ДЦГБ, расположенный на территории парка в досуговом центре, работал 8 и 9 января.

На этой неделе мобильные пункты больницы возобновили работу в полном обьеме. Бесплатно вакцинироваться против Covid-19 и гриппа в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» без предварительной записи можно по выходным с 10:00 до 14:00 в ГПКиО «Елочки», по будням с 10:00 до 12:00 в МФЦ на улице Советской.

Кроме того, сделать прививку без записи можно в приемном покое больницы микрорайона Авиационный и Растуновской участковой больницы. Эти пункты работают в круглосуточном режиме.

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