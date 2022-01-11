РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 янв. Завершена работа над проектно-сметной документацией обустройства спортивного ядра на территории Балашихинского техникума. В настоящее время проект проходит экспертизу, после чего можно будет ходатайствовать о включении данного мероприятия в государственную программу Московской области, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Тарас Ефимов вместе с депутатом Госдумы Вячеславом Фомичевым в ходе рабочего визита в Балашихинский техникум ознакомился с проектом спортивного ядра и обсудил дальнейшие планы по строительству объекта с коллективом учреждения. 500 тыс. рублей на проектирование спортивного объекта было выделено из бюджета региона.

Директор техникума Денис Лукин рассказал, что проектом предусмотрена площадка с мягким покрытием для игры в командные виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол), а также со специальной разметкой и спортоборудованием. Документация находится на экспертизе. Стоимость реализации проекта оценивается в 8,5 млн рублей.

«У нас проходят обучение 718 ребят, есть свои студенческие команды, которые, уверен, после строительства спортплощадки, еще больше наберут мастерства. Также мы планируем данную территорию сделать доступной для жителей Балашихи», – отметил Лукин.

Ефимов отметил важность проведения первого этапа перед реализацией – подготовку проектно-сметной документации.

«Коллектив учреждения вышел с инициативой обустроить территорию за учебными корпусами и мастерскими техникума в прошлом году. Средства в размере 500 тыс. рублей были выделены из областного бюджета. Проект готов. После прохождения экспертизы можно будет ходатайствовать о включении данного мероприятия в государственную программу Московской области», – подчеркнул Ефимов.

Фомичев отметил, что Балашихинский техникум – базовая профессиональная образовательная организация в Московской области, которая реализует инклюзивное профессиональное образование.

«Здесь есть небольшая спортплощадка для ребят с инвалидностью. Важно при строительстве нового ядра также предусмотреть дополнительные спортэлементы для студентов с ограничениями по здоровью», – добавил Фомичев.

На встрече коллектива учреждения с депутатами педагоги подняли вопрос трудоустройства выпускников техникума, а также отсутствия требований специального образования в отрасли жилищно-коммунального хозяйства для таких специалистов, как электрик, сантехник.

По завершении депутаты вручили благодарности Госдумы педагогу техникума Любови Краузе, заместителям директора Ларисе Тяговой и Дмитрию Чижикову.