РИАМО - 11 янв. Первая партия колбасных изделий из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) отправлена в Россию, передает Федеральное агентство новостей.

Экспортная партия продукции ООО «Енакиевский мясокомбинат» составила 1,5 тонны. Речь идет о сыровяленых изделиях.

Как уточнили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР, колбаса будет продаваться в магазинах Ростовской области.

Экспорт колбасы из ДНР в РФ стал возможным благодаря указу президента России Владимира Путина, который был подписан в ноябре 2021 года. Таким образом, Россия признает сертификаты о происхождении товаров с территорий ДНР и ЛНР и допускает их к госзакупкам на равных условиях с российской продукцией.