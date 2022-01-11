РИАМО - 11 янв. Второй военно-транспортный самолет Воздушно-космических сил России вернул в Москву 145 граждан РФ, находившихся в Алма-Ате, передает Федеральное агентство новостей.

По данным министерства обороны России, за трое суток отечественные самолеты вывезли из Казахстана более 1,7 тыс. человек, включая иностранцев.

«Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 российских граждан», – заявили в Минобороны.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо, потом они переросли в беспорядки со стрельбой. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за поддержкой. Члены ОДКБ направили свои вооруженные силы в страну для охраны государственных, военных и социально значимых объектов.