РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 янв. Депутат Госдумы Вячеслав Фомичев вместе с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым передал 160 кг противогололедной смеси для подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи, сообщает пресс-служба областного парламентария.

В ходе рабочего визита Фомичев и Ефимов осмотрели комнаты отдыха для врачей и фельдшеров, пообщались с коллективом и передали реагенты технической службе подстанции. Заведующая Балашихинской подстанцией Маруар Муканова рассказала, что учреждение приступило к работе в 2020 году.

«Это новое трехэтажное здание, которое построено вместе с поликлиникой №2 именно под нужды специалистов подстанции. Здесь есть комнаты отдыха, приема пищи, актовый зал, теплые боксы для автомобилей. Общая площадь – почти 1,2 тыс. кв. м», – сказала Муканова.

Ефимов поблагодарил коллектив скорой помощи за ежедневную тяжелую работу и по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вручил Мукановой почетную грамоту.

«Подстанцию давно ждали жители нового микрорайона Авиаторов, улиц Солнечная, Звездная, Щелковского шоссе. Теперь врачи приезжают к пациентам в установленные лимиты времени. Особенно это важно в период обострения острых респираторных заболеваний и, конечно, пандемию коронавируса», – сказал Ефимов.

Фомичев также поздравил врачей с прошедшими праздниками, вручил благодарственные письма Госдумы старшим врачам скорой медицинской помощи Юлии Аверьяновой, Екатерине Струговой и Сергею Косинову и передал новогодние подарки для коллектива подстанции.

Акция по передаче противогололедных реагентов стартовала в декабре прошлого года. За 2 месяца Балашихинской подстанции скорой помощи, в том числе в мкрн Железнодорожный, было передано 400 кг реагентов.