РИАМО - 12 янв. В среду нужно поздравлять всех знакомых, которые работают в прокуратуре, а раньше в этот день славяне отмечали День похищений и чествовали святую Анисию.

День работника прокуратуры

С 1996 года в России 12 января поздравляют всех тех, кто работает в прокуратуре. Этот праздник был утвержден указом президента 29 декабря 1995 года.

А история праздника уходит корнями в 1722 год. Тогда Петр Великий своим указом утвердил пост генерал-прокурора. В указе буквально значилось: «Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору».

Этот документ также обозначал главные обязанности и полномочия генерал-прокурора. Создавая прокуратуру, Петр I стремился «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». Прокурор контролировал финансовую отчетность и ведомости коллегий.

А уже в 1762 году императрица Екатерина II реформировала институт российской прокуратуры. Теперь в обязанности генерал-прокурора входило заведование юстицией, финансами, государственным казначейством и, как и прежде, государственным надзором за органами власти. В дальнейшем деятельность сотрудников прокуратуры также подвергалась изменениям.

При этом должность генерал-прокурора была упразднена только после революции 1917 года. Во время СССР Государственная прокуратура была учреждена в составе Народного комиссариата юстиции в 1922 году. Еще через год образована прокуратура Верховного суда СССР.

В 1933 году была учреждена прокуратура СССР, а прокуратура Верховного Суда СССР упразднена.

День похищений

12 января славяне вспоминали о том, как в эпоху бога Летнего солнца Купалы Велес была похищена Диву-Додолу – супруга Перуна. Согласно легенде, во время свадьбы Перуна и Дивы Велес был отвергнут Дивой и свержен с неба. Но потом он, бог любовной страсти, сумел соблазнить богиню грозы, дочь Дыя. У них появился на свет весенний бог Ярило.

Также в День похищений вспоминают о том, как в эпоху Лады Кощей похитил у Даждьбога (бога лета и счастья) его супругу Марену. От связи Кощея и Марены родилась потом Снежная Царица, а также многие демоницы.

В этот день почитали священный камень Алатырь (либо два камня Бога и Божиху: камни Велеса и Ясуни – Бури Яги). Считается, что морозы в эти дни становятся все сильней, а вьюги заметут все вокруг.

День святой Анисии

По старому стилю 30 декабря, а по-новому – 12 января вспоминают святую Анисию, которая жила в Греции в III-IV веках.

По преданию, ее родители рано умерли, оставив девушке много богатств. Анисия раздала все свои деньги беднякам, а рабов отпустила на волю. Но и после этого она продолжала помогать людям – лечила больных, утешала скорбящих, заботилась о заключенных в темницы христианах.

На Руси девушку звали Желудочницей из-за того, что в древности в этот день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. А прежде, чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая, то зима будет суровая; если желудок оказался пустым – холода продлятся долго.