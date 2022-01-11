РИАМО - 11 янв. В 2021 году три столичных отреставрированных объекта получили международные премии – Северный речной вокзал, Дом Наркомфина и кинотеатр «Художественный», сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Поверьте, вдвойне приятно, когда отреставрированный памятник культуры сохраняет свою историческую функцию, это востребовано сегодня в Москве XXI века», – сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что каждая шестая реставрация была комплексной. Это не только восстановление фасада здания, но и полная реставрация внутри и снаружи объекта.

Например, на Северном речном вокзале отреставрировано около 500 подлинных осветительных приборов 30-х годов, 24 полихромных медальона, 4 скульптурные группы, фонтаны и механизм шпиля.

Емельянов напомнил, что в столице за прошедший год специалисты отреставрировали более 170 объектов культурного наследия.