РИАМО - 11 янв. В Западном военном округе российские военнослужащие вышли на учения. Маневры пройдут на полигонах в Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Участие в учениях примут 3 тыс. военнослужащих гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Они будут отрабатывать контрольные стрельбы, учебные бои, устройство и оборону опорных пунктов, а также проведение маршей.

Ранее в Московской области артиллеристы провели тренировку по стрельбе и управлению огнем на тренажере «Артерра-ВТ-3D». Военнослужащие отрабатывали порядок развертывания батарей, наведения системы на цель при помощи вычислительных комплексов и без них. После теории была также отработана и практика.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что страна не прекратит проводить тренировочные мероприятия на своей территории, невзирая на возражения стран НАТО.