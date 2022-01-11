РИАМО - 11 янв. Зрелищный зимний мотокросс пройдет в подмосковном Серпухове 15 января. Мероприятие пройдет на базе спортивного комплекса «Красные Крылья» в деревне Васильевское, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

На спортивное мероприятие съедутся начинающие спортсмены и профессионалы мотоциклетного спорта.

В программе мотокросса предусмотрены заезды эндуро- и кантрикросса.

Регистрация участников начнется в 7:30. Тренировочные заезды – в 9:00. Основные старты – в 10:35. По итогам соревнований победителям будут вручены кубки, грамоты и медали.