РИАМО - 11 янв. В столице завершено расследование уголовных дел в отношении трех бывших сотрудников полиции, которые незаконно ввозили иностранных граждан в Россию. Злоумышленники помогли попасть на территорию страны 7 иностранцам, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, с февраля 2019 года по август 2020 года злоумышленники, будучи должностными лицами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области, за вознаграждение обеспечивали въезд и пребывание в РФ иностранных граждан. Раскрыть фигурантов уголовных дел удалось благодаря совместной работе столичного СК, сотрудников ФСБ и МВД России.

Во время обысков были обнаружены и изъяты подложные печати, штампы и документы, представляющие интерес для следствия. Также следователи допросили свыше 40 свидетелей, провели очные ставки, выемки и судебные экспертизы, чтобы установить причастность злоумышленников к преступлению.

С двумя обвиняемыми было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовные дела в отношении них были выведены в отдельные производства. Следователи собрали достаточно доказательств, поэтому уголовные дела были переданы в суд для рассмотрения по существу.