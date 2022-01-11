РИАМО - 11 янв. На новогодних праздниках изменилось качество воздуха в Москве. На снижение количества вредных частиц в воздухе повлияли погодные условия и уменьшение числа автомобилей на дорогах, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Согласно данным специалистов «Мосэкомониторинга», с 30 декабря по 10 января в городе наблюдались умеренные и интенсивные условия рассеивания с кратковременными эпизодами ослабления. Тем не менее, так как загруженность на столичных дорогах составила в среднем всего 2 балла, эти условия не повлияли на качество воздуха в городе. По результатам круглосуточного мониторинга, уровень загрязнения атмосферного воздуха в столице был оценен на низком уровне.

Повлияли на качество воздуха снегопад и ветер со средней скоростью 6 м/с. Выхлопные выбросы автотранспорта являются основным источником загрязнения воздуха в Москве. Однако на новогодних праздниках снижение числа автомобилей на улично-дорожной сети позволило снизить нагрузку на качество воздуха в городе.

С 31 декабря по 9 января по сравнению с предпраздничной неделей концентрации вредных веществ снизились: объем оксида углерода в воздухе уменьшился в 1,4 раза, оксида азота – в 3 раза, диоксида азота – в 1,3 раза, взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 – в 1,3 раза.

Кратковременный рост концентраций взвешенных частиц наблюдался только в новогоднюю ночь и носил кратковременный характер. Отмечается, что превышения нормативов зафиксировано не было.