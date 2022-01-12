РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Сотрудники ГИБДД в Подольске в среду будут проверять соблюдение правил перевозки детей, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску информирует, что в среду будет проводиться профилактическое мероприятие «Детское кресло». Цель этого мероприятия - профилактика и пресечение нарушений правил перевозки детей.

Адаптеры ремней безопасности - так называемые «направляющие лямки», «треугольники», которые ранее позиционировались как детские удерживающие устройства и рекомендовались производителями и продавцами для использования при перевозке детей в салонах автомобилей, таковыми не являются, и наносят еще более тяжелые травмы при ДТП, так как располагаются на животе ребенка.

Поэтому родителям следует быть внимательными при выборе средств пассивной безопасности для ребенка-пассажира в возрасте до 12 лет.

Автомобилистам напомнили о том, что административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей.