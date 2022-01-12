РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска в среду расскажут юным юристам округа об административных правонарушениях, сообщается в группе «Школа молодого юриста - город Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Занятие в рамках проекта «Школа молодого юриста» пройдет в 18:00. Спикерами выступят сотрудники ОГИБДД по городскому округу. Тема встречи: «Расследование дел об административных правонарушениях».

Принять участие смогут все желающие бесплатно по адресу: улица Комсомольская, дом 1, аудитория 413. Узнать подробности можно по телефону: 8(915)215-80-61.