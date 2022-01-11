РИАМО - 11 янв. Вооруженный ножами мужчина в розовом платье попытался напасть на прихожан в столичном храме, пишет Nation News.

Инцидент произошел в районе Измайлово в храме Казанской Песчанской иконы Божией Матери 10 января. В храм пришел мужчина с бородой, в руках у него были два ножа. При этом он был одет в женское платье.

Неадеквата заметила охрана и скрутила его, пострадавших в результате произошедшего нет.

По предварительной информации, мужчина может состоять на учете в психдиспансере. Задержанного передали бригаде психиатрической помощи.