РИАМО - 11 янв. Почти 60 человек эвакуировали из горящего пансионата для престарелых в подмосковном Пушкине, состояние доставленных в больницу оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.
В данный момент на месте происшествия в Пушкине работает 20 бригад скорой помощи и 4 бригады территориального центра медицины катастроф (ТЦМК).
Для временного размещения и проведения медосмотра в медицинскую организацию, подведомственную подмосковному Минздраву, эвакуировано 46 постояльцев и 11 сотрудников.
«Предварительно состояние доставленных в больницу удовлетворительное. После проведения диагностических мероприятий будет принято решение о дальнейшем размещении постояльцев пансионата», – сообщили в пресс-службе.
Как сообщили РИАМО в администрации городского округа Пушкинский, пострадавших в результате возгорания нет.
«Пострадавших нет. Все эвакуированы в ЦРБ Розанова (ГБУЗ МО МОБ им. проф. В. Розанова - ред). Они будут там находиться. Это предварительная информация», — уточнили в администрации.
По факту пожара Пушкинская городская прокуратура проводит проверку.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии