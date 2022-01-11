РИАМО - 11 янв. В 2019 году в Подмосковье был запущен портал для совместного решения жителями общедомовых вопросов в режиме онлайн. Сегодня развитие цифровизации в Московской области позволяет жителям региона удаленно участвовать в собраниях собственников многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Общее собрание собственников многоквартирных домов позволяет жителям совместно распоряжаться не только своими квартирами, но и лестничными клетками, крышей, подвалом, чердаком и земельным участком возле дома. Решения, принятые на таких собраниях, фиксируются в протоколах.

«Два года назад в Подмосковье появился современный и функциональный портал для решения жителями общедомовых вопросов в режиме онлайн, таких собраний прошло порядка 27,5 тыс», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Чаще всего на онлайн-собраниях жители решают вопросы текущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также выбирают способы управления домом и управляющие компании.

Принять участие в собраниях собственников можно в личном кабинете на сайте dom.mosreg.ru или с помощью мобильного приложения ЕИАС ЖКХ. Процедура позволяет в электронном виде получать протоколы и делает участие в управлении домом более доступным и прозрачным.

«Так, любой собственник жилья в МКД может зайти и ознакомиться онлайн с протоколом голосования. Поэтому, на сегодняшний день мы стремимся развивать эту услугу, чтобы жители могли проводить собрания в электронном виде открыто, просто и с понятными результатами», – добавил Велиховский.

Провести голосование по любой теме, предусмотренной Жилищным кодексом РФ, могут как частные собственники, так и юридические лица. Например, можно провести голосование по утверждению отчета управляющей компании об исполнении договора управления, рассмотреть предложения УК по перечню и объемам работ, определиться с переустройством и перепланировкой помещений.