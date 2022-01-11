РИАМО - 11 янв. Солнечногорский гарнизонный военный суд приговорил старшего матроса одной из региональных войсковых частей к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвиняют в подготовке к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере через интернет, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ.

Следствием установлено, что в марте 2021 года матрос, проживающий в Калининграде, вступил в сговор с лицом (уголовное дело выделено в отдельное производство), которое приобрело наркотические средства массой 300 грамм и, используя курьерскую службу, направило их фигуранту для последующей реализации.

Однако в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в помещении грузового терминала международного аэропорта Шереметьево почтовое отправление было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства изъяты.

В рамках расследования инцидента были проведены обыски. В квартире по месту жительства фигуранта изъято наркотическое средство массой 0,25 грамма, которое он приобрел и хранил для личного употребления.

Военнослужащий был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228 (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном и особо крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере).

Приговором Солнечногорского гарнизонного военного суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.