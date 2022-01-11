РИАМО - 11 янв. Возгорание в пансионате для пожилых в городском округе Пушкинский локализовали. В результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Информация о пожаре поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 16:37. Когда на место происшествия прибыли первые пожарные, горение наблюдалось по всей площади кровли здания.
К 18:20 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 450 квадратных метров.
В тушении огня задействовали 49 единиц техники и 149 человек.
По факту произошедшего Пушкинская городская прокуратура проведет проверку.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии