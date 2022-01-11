РИАМО - 11 янв. В понедельник вечером в московскую Службу 112 поступило сообщение о ДТП на 67 км МКАД. Из-за столкновения двух грузовиков, один выехал за дорожное полотно, кабина повисла в воздухе. Спасатели извлекли из нее водителя, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Из-за дорожной аварии было перекрыто 3 полосы движения. На месте работали сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона, в том числе расчёты ПСО 204 ГКУ «ПСЦ». Пожарные обнаружили водителя в кабине фуры.

В результате ДТП была оборвана линия электропередачи, оголенный провод оказался на кузове грузовика. Спасатели перерезали кабель.

Чтобы извлечь из кабины человека, спасатели укрепили автомобиль противооткатными опорами. Водителя извлекли с помощью веревки и трехколенной лестницы, от медпомощи он отказался. После этого спасатели стабилизировали грузовик с помощью автокрана ПСО №204.