РИАМО - 11 янв. В особой экономической зоне «Дубна» открылась лаборатория для разработки лекарств. Там же инвестор планирует открыть предприятие по разработке и производству лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Запуск физико-химической аналитической лаборатории стал первым этапом реализации инвестиционного проекта компании «Алтегра».

«Компания «Алтегра» стала резидентом особой экономической зоны в прошлом году, а уже сегодня открыла аналитическую лабораторию. К концу этого года инвестор рассчитывает запустить производство лекарственных средств. Общий объем инвестиций в проект составит 365 млн рублей, на предприятии будет создано более 80 рабочих мест», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Быстрому запуску таких масштабных проектов способствуют готовые площади инновационно-технологических центров ОЭЗ «Дубна». «Алтегра» развивает свой проект в ИТЦ «Менделеев», который заработал в декабре 2020 года. Сейчас центр уже почти полностью заполнен.

Компания закупила оборудование, необходимое для производства лекарственных препаратов, сейчас инвестор монтирует инженерные сети и подготавливает помещения для организации производства. В лаборатории специалисты компании будут заниматься разработкой и валидацией методик контроля качества лекарств, а также исследовать стабильность разрабатываемых препаратов.

Кроме того, воспользоваться лабораторными мощностями смогут и другие резиденты ОЭЗ биомедицинского кластера, а также сторонние медицинские компании и организации.