РИАМО - 11 янв. Центр организации дорожного движения Москвы создает цифровую модель столицы, записывая панорамы города на видео. Полученная виртуальная модель позволит прогнозировать эффекты от строительства новых дорог, перенастройки светофоров и изменения схем движения, сообщает пресс-служба московского ЦОДД.

HD-съемка столичных улиц для создания модели города проводится измерительными лабораториями, расположенными на автомобилях ЦОДД. Средняя скорость движения таких машин не превышает 70 км/ч и не затрудняет движение другого транспорта.

На данный момент мобильные измерительные лаборатории ЦОДД проехали более 67 тыс. км. За время работы было снято более 14 ТБ панорам города с уникальных точек съемки, общий объем записанного видео составляет семь часов.

Сейчас ЦОДД уже оцифровал 6 850 км московских улиц. Благодаря проделанной работе было создано около 1,5 млн паспортов транспортных объектов. Все светофоры, знаки, стелы и прочие объекты будут отражены на карте с подробным описанием.